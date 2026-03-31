Di Fusco: “Escludere Lukaku a fine stagione è una scelta sbagliata”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Raffaele Di Fusco. Di seguito, le sue parole:

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“Ansia per Bosnia-Italia? Sì, normale è una partita da dentro-fuori. Spero che i ragazzi non abbiano la tensione avuta contro l’Irlanda del Nord. Quanto incide il fattore campo? Non credo che questo inciderà, perché i calciatori dell’Italia sono abituati a giocare davanti a 80 mila spettatori. Vedremo il campo in che condizioni sarà. L’unico che salta l’uomo è Politano, è stato servito poco contro l’Irlanda del Nord. Il fattore determinante di questa partita è la determinazione che metteranno in campo i calciatori. Caso Lukaku? Non si era mai visto che un calciatore fermo da mesi tornasse pronto per giocare (De Bruyne ndr). E questo penso sia stato determinante nella testa di Lukaku per prendere questa decisione di restare in Belgio. Credo che il Napoli darà una multa, non penso che lo metterà fuori rosa. I giocatori in questi casi, visto l’annata, daranno più ragione a Lukaku. Empatizzano con il ragazzo. Credo che avrà il conforto dei compagni. Cosa può fare Di Lorenzo in questi casi? Fa da mediatore. Il Napoli si fa del male da solo se mette fuori rosa Romelu. Se Conte e De Laurentiis la prendono come offesa personale, allora cambia. Ma quella di escluderlo a fine campionato è una scelta sbagliata. Alemao il 26 maggio? Alle ore 20.30 ci sarà questa partita tra Napoli Legends. Saremo calciatori del Napoli degli anni ’70 fino a quelli di Sarri. Sarà una passerella. Alcuni non scenderanno in campo, avranno però la maglia e staranno con noi. L’evento è benefico a favore del Pausillipon, del carcere minorile di Nisida e del Teatro Eduardo De Filippo di Arzano. Saranno dei giorni bellissimi, per me rivedere il Giaguaro (Castellini ndr) sarà davvero emozionante”