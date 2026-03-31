A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mark Iuliano:

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“Indossare la maglia azzurra ad un Mondiale è l’apice di un calciatore. S’è andata un po’ persa questa voglia di Nazionale, sta ritornando ora. Penso che a volte si sia regalata la maglia Azzurra troppo facilmente. Negli ultimi anni ci sono state convocazioni facili, per trovare giovani.

Conte sta facendo capire allo spogliatoio di provarci per la rimonta Scudetto?

Ha sempre fatto e sempre lo farà, ricordiamoci che in Italia è sempre arrivato primo o secondo. Oggi l’Inter ha 7 punti di vantaggio, è avvantaggiatissima. Ma nel Napoli stanno tornando tutti, tranne Lukaku. La rosa però è incredibile. Il Napoli è in agguato, l’Inter non può sbagliare. Conte sta premendo sull’acceleratore”.