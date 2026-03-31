CdS Campania – La società e l’allenatore pretendono che Romelu rientri oggi, lunga notte di riflessioni a Bruxelles per l’attaccante”

Pronti provvedimenti dentro o fuori rosa

Factory della Comunicazione

Lunga notte di riflessioni a Bruxelles per l’attaccante

Il Napoli aveva già deciso di multare Lukaku venerdì scorso: per aver scelto autonomamente, cioè in assenza di un accordo con la società, di restare a lavorare in Belgio al fine di migliorare la sua condizione fisica, dopo la rinuncia alla tournée negli States con la nazionale. Il dt dei Red Devils, Vincent Mannaert, aveva spiegato: «Romelu ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione. La buona notizia è che non ci sono problemi fisici. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli che per i Mondiali». Ieri mattina anche Lukaku ha rotto il silenzio attraverso il megafono di Instagram: «Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale»,

ha scritto riferendosi alla morte di suo padre. «So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, mi sono sottoposto ad alcuni controlli mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale. È il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra… Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato pesante quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio».

Fonte: CdS