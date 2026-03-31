Bosnia-Italia 2-1 d.c.r: azzurri di nuovo fuori dal Mondiale

L’Italia non parteciperà ai prossimi Mondiali di calcio. Nella finale dei playoff, gli Azzurri sono stati sconfitti ai calci di rigore dalla Bosnia a Zenica, mancando così per la terza volta consecutiva l’accesso alla fase finale della Coppa del Mondo. Dopo il vantaggio firmato da Kean, la gara ha preso una piega sfavorevole con l’espulsione di Bastoni allo scadere del primo tempo. Nella ripresa è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Tabakovic. Successivamente ci sono stati i tempi supplementari terminati in parità e ai calci di rigore, gli errori di Esposito e Cristante hanno condannato l’Italia.

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BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Memic (70′ Burnic), Katic, Muharemovic, Kolasinac (46′ Alajbegovic); Dedic, Sunjic (46′ Tahirovic), Basic (70′ Tabakovic), Bajraktarevic; Demirovic (115′ Hadziametovic), Dzeko. A disp.: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Gigovic, Bazdar. Ct: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (46′ Palestra), Tonali, Locatelli (70′ Cristante), Barella (85′ Frattesi), Dimarco (90′ Spinazzola); Retegui (43′ Gatti), Kean (70′ Pio Esposito). A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Cambiaso, Pisilli, Raspadori. Ct: Gattuso.

Arbitro: Clement Turpin (FRA); Assistenti: Danos (FRA) – Pages (FRA); IV Uomo: Sánchez (ESP); VAR: Brisard (FRA); AVAR: Delajod (FRA).

NOTE

Ammoniti: Tahirovic (BIH), Donnarumma (ITA), Muharemovic (BIH), Katic (BIH), Frattesi (ITA)

Espulsi: Bastoni (ITA)