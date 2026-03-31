Amichevoli Internazionali, la Serbia rimonta sull’Arabia Saudita

Successo in rimonta per la Serbia, che nel test amichevole disputato oggi, 31 marzo 2026 alle ore 18.00, supera 2-1 l’Arabia Saudita al termine di una gara combattuta e decisa nella fase finale.

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A partire meglio sono stati gli ospiti, capaci di sbloccare il risultato già all’8’ del primo tempo con Al Hamddan, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva e a battere il portiere serbo con freddezza. Il vantaggio saudita ha messo in difficoltà la Serbia, apparsa inizialmente poco brillante e imprecisa nella costruzione del gioco.

Nel corso della ripresa, però, la squadra balcanica ha cambiato marcia, aumentando pressione e intensità. Le occasioni hanno iniziato a concretizzarsi e il forcing ha trovato premio al 66’ della seconda frazione, quando Pavlovic ha firmato il gol del pareggio con un inserimento decisivo sugli sviluppi di un’azione insistita.

La Serbia ha continuato a spingere e appena quattro minuti più tardi, al 70’, è arrivato il sorpasso: Mitrovic, sempre pericoloso in area, ha capitalizzato al meglio un cross preciso, regalando ai suoi il 2-1.

Nel finale l’Arabia Saudita ha provato a reagire, ma la difesa serba ha retto senza concedere grandi spazi, portando a casa una vittoria utile soprattutto per il morale e per testare soluzioni in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Un’amichevole che ha offerto indicazioni interessanti per entrambe le squadre: Serbia convincente nella reazione, Arabia Saudita positiva nella prima parte ma meno incisiva alla distanza.