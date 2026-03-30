Tarallo: “Occorre blindare Lobotka, il dubbio è Anguissa”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista del quotidiano La Verità. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Scelta giusta da parte degli organi federali di non squalificare Conte?

“Sì, assolutamente sì. Penalizzare ulteriormente il Napoli, per quello che ha passato quest’anno, sarebbe stato eccessivo. È stata una stagione complicatissima, tra mercato bloccato e tante difficoltà. Quindi sì, scelta giusta.”

Secondo lei Conte in panchina lunedì può realmente spostare gli equilibri?

“Cambia qualcosa. Non è determinante al cento per cento, però lui è uno che si fa sentire, parla continuamente con i giocatori. È importante averlo lì.”

Risulta che la scelta di Lukaku sia stata condivisa con Conte. Lukaku dovrebbe essere a Napoli entro mercoledì e da lì inizierà la preparazione per il Milan. Secondo lei la vincente di Napoli-Milan può competere per lo scudetto con l’Inter?

“Sì i punti li hanno fatti contro squadre importanti come Fiorentina e Atalanta. Non è che stanno lì per caso. Poi l’Inter resta forte, ma chi vince può rientrare nella corsa.”

Secondo lei l’Italia riuscirà a qualificarsi al Mondiale?

“Sulla carta è favorita, quindi probabilmente sì. Però questo Mondiale non mi appassiona per niente, per tutto quello che c’è intorno. Ne abbiamo già parlato: non mi interessa molto.”

Indipendentemente da quanto accaduto con Lukaku, l’anno prossimo lo vedremo ancora con la maglia del Napoli?

“Se si riduce l’ingaggio in maniera significativa, sì, io lo terrei. È stato un peccato quest’anno non averlo praticamente mai a disposizione, anche per via degli infortuni, addirittura in amichevole estiva. È stato un anno quasi sabbatico. Però anche lui deve venire incontro alla società.”

Quindi secondo lei c’è ancora la possibilità che resti?

“Sì, ma con una riduzione dello stipendio. Non è arrivato a fine ciclo.”

Uno dei possibili partenti è Stanislav Lobotka. Secondo lei resterà?

“No, Lobotka va blindato. È il punto centrale della squadra. Non credo che ci sia un’offerta che possa convincere il Napoli a venderlo. Deve restare assolutamente.”

Per ciò che concerne invece Zambo Anguissa?

“È quello su cui ho più dubbi. Però io, senza infortuni, li terrei tutti e rinforzerei la rosa, soprattutto con un’alternativa a Politano. Con una squadra completa, senza tutti questi problemi fisici, il Napoli avrebbe fatto molti più punti.”

Per lei, a fine stagione, dove arriverà il Napoli?

“Ad oggi non possiamo dirlo, ma il Napoli può giocarsela fino alla fine.”

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