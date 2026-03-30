Quando torna Rrahmani? Ecco i tempi di recupero, vicino il rientro in campo.

In questa stagione complicata, il Napoli ha dovuto fronteggiare un numero di infortuni superiore alle attese, costringendo Conte e il suo staff a fare a meno di pedine fondamentali per le partite di campionato e coppa. Uno dei casi più rilevanti riguarda Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, in questa stagione, ha subito tre infortuni di natura muscolare, l’ultimo rimediato in occasione del fallo da rigore causato proprio da lui nella partita pareggiata contro la Roma al Maradona, poi trasformato da Malen per il momentaneo 2-1 giallorosso.

Secondo il Corriere dello Sport, il suo rientro è ormai vicinissimo: il difensore avrebbe messo nel mirino la sfida con la Cremonese a metà aprile. Vedremo se il Napoli, nelle ultime otto gare, sarà capace di mantenere più porte inviolate, regalando maggiore solidità a portieri e tifosi.

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