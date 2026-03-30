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Napoli, media spettatori da “cinque stelle” al Maradona

By Emilia Verde
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Il Maradona ha fatto registrare una media da sballo per le partite in casa del Napoli, tanti azzurri hanno sempre risposto presente al richiamo dei loro beniamini. Il Corriere dello Sport scrive: “Venti partite al Maradona in tutte le competizioni e una media da urlo: 49.828 spettatori a partita. Quasi un sold out sistematico, di certo un pienone azzurro considerando che per riempire lo stadio intero restano solo i posti del settore Ospiti (2.500-3.000), spesso preda delle limitazioni decise dell’Osservatorio e dunque quasi sempre vuoto o semivuoto”.

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