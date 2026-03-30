Milan in difficoltà: affianco a Pulisic chi completerà il tandem in attacco?

CHI GIOCA?

Factory della Comunicazione

Saranno convocati tutti e cinque gli attaccanti: Pulisic, Leao, Gimenz, Nkunku e Leao. Una sola certezza: La titolarità di Pulisic. Il mister Allegri deciderà poi nel corso degli allenamenti quale sarà il migliore partner da affiancare all’americano.

NKUNKU VS HOJLUND E LA DELUSIONE FULLKRUG

Christopher Nkunku si ritroverà come sfidante proprio Hojlund e quale miglior occasione quindi per dimostrare il proprio valore? L’attaccante francese non ha mai convinto fino e in fondo Massimiliano Allegri, tale da non poterlo mai effettivamente considerare salvo infortuni un “titolare”. Un’ottima chiusura di campionato garantirebbe al francese ex Lipsia un pass per i Mondiali estivi, visto che per la sosta nazionali di marzo, l’allenatore Deschamps ha optato per altri profili al suo posto. Nicolas Fullkrug arrivato a Milano il 2 gennaio, non ha soddisfatto le aspettative e anche dal tedesco ci si aspetta un cambio-rotta netto nelle prossime 8 gare.

Fonte: Gazzetta dello Sport