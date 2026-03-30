Mercato, il Napoli sulle tracce di Komur – SKY

Napoli che resta più che attivo sul Mercato. Giovanni Manna si prepara ad una sessione estiva di fuoco, per portare sotto le pendici del Vesuvio nuovi innesti.

Factory della Comunicazione

Secondo le ultime notizie, riportate da Sky Sport Germania, il giovane talento tedesco Mert Komur potrebbe lasciare il FC Augsburg al termine della stagione 2025/2026, il 20enne attaccante sta vivendo un’annata di crescita costante in Bundesliga.

Classe 2005, Kömür è un centrocampista offensivo (o seconda punta) di grande prospettiva. Alto 1,83-1,84 m, ambidestro e dotato di buona tecnica, si è ritagliato uno spazio importante nella rosa dei tedeschi dell’Augsburg, collezionando nella stagione in corso 23 presenze in Bundesliga con 2 gol e 3 assist, più altre apparizioni in Coppa di Germania. Il suo contratto scade nel giugno 2029, ma il club sembra pronto ad aprire alla cessione di fronte a un’offerta adeguata.

Il Napoli non è l’unica squadra sulle sue tracce, sempre secondo Sky sul tedesco ci sono anche il Milan il Porto e il PSV.

Kömür ha dimostrato di poter incidere sia come titolare che a partita in corso, un po’ alla Allison Santos, con buone prestazioni in zona gol e assist. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 12 milioni di euro, ma una buona chiusura di stagione potrebbe far lievitare ulteriormente la richiesta.