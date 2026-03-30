Lukaku-Napoli, tensione sulla gestione: tra lavoro a parte e dubbi sull’impiego

Il caso di Romelu Lukaku tiene banco in casa Napoli, tra condizioni fisiche e rapporto non del tutto sereno con lo staff di Antonio Conte. L’attaccante belga avrebbe scelto di allenarsi a Bruxelles con preparatori di fiducia, convinto che sia il modo migliore per recuperare la forma, mostrando anche una certa riluttanza a rientrare subito a Napoli. Alla base ci sarebbe un malcontento legato allo scarso impiego nelle ultime partite, nonostante il suo peso resti importante, come dimostrato dal gol decisivo segnato a Verona. Dal canto suo, Lukaku ritiene che per tornare al top serva soprattutto giocare; in alternativa, preferisce seguire un programma personalizzato di allenamento.

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