NewsCalcioNapoli

Lukaku-Napoli, tensione sulla gestione: tra lavoro a parte e dubbi sull’impiego

By Emanuela Menna
0

Il caso di Romelu Lukaku tiene banco in casa Napoli, tra condizioni fisiche e rapporto non del tutto sereno con lo staff di Antonio Conte. L’attaccante belga avrebbe scelto di allenarsi a Bruxelles con preparatori di fiducia, convinto che sia il modo migliore per recuperare la forma, mostrando anche una certa riluttanza a rientrare subito a Napoli. Alla base ci sarebbe un malcontento legato allo scarso impiego nelle ultime partite, nonostante il suo peso resti importante, come dimostrato dal gol decisivo segnato a Verona. Dal canto suo, Lukaku ritiene che per tornare al top serva soprattutto giocare; in alternativa, preferisce seguire un programma personalizzato di allenamento.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Iannicelli: “Per lo scudetto il Napoli deve partire dal necessario: battere il Milan”

News

Agostini: “Napoli in corsa, ma il calcio italiano ha perso la sua identità”

News

L’Italia si affida a tre simboli: Donnarumma, Politano ed Esposito per la sfida…

News

La parabola vincente di Stephan Lichtsteiner, dalla fascia alla panchina

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.