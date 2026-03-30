L’infinita telenovela dello Stadio Diego Armando Maradona – CdS

A Napoli c’è ancora una lunga strada da fare per risolvere la questione stadio. Comune da una parte e pugno duro di ADL dall’altra, non sembra esserci intesa, almeno fino a questo momento. Il comune spinge per far approvare un progetto che dia la possibilità alla città di Napoli di partecipare agli Europei 2032, ADL ha altri progetti, e lo stadio Diego Armando Maradona non sembra essere incluso.

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Il Napoli ha riflettuto tanto negli ultimi mesi per dire addio allo Stadio Maradona, senza però aver trovato un’alternativa valida, stesso discorso per il Centro Sportivo. La questione è stata approfondita dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il Napoli è cresciuto tanto sotto il profilo economico e sportivo pur senza strutture di proprietà. In più di vent’anni di gestione, ADL ha costruito un modello solido, portando il club stabilmente in Champions League e aumentando i ricavi da 49 a oltre 100 milioni. Anche il brand ha raggiunto una valutazione significativa, così come il valore della rosa. Tuttavia, senza uno stadio di proprietà, gli introiti restano limitati: il Maradona, spesso sold out, garantisce circa 30-35 milioni annui, una cifra ben lontana dal potenziale che un impianto moderno potrebbe offrire.Il rischio è quello di perdere terreno rispetto ad altri club italiani impegnati nello sviluppo infrastrutturale. Concetto evidenziato anche dal dg dell’area business, Tommaso Bianchini, il Napoli potrebbe generare fino a 70 milioni in più con uno stadio di proprietà, grazie a hospitality, skybox, attività commerciali ed esperienze dedicate ai tifosi. Il progetto rappresenta dunque un passaggio chiave: un’opportunità per consolidare la crescita, ma anche una necessità per restare competitivo nel lungo periodo”.