Le parole di Carlo Laudisa sul futuro di Conte e Lukaku!

“ Le possibilità che Lukaku vada via sono elevatissime . Non può fare il vice di Hojlund a quel prezzo, mentre De Bruyne potrebbe restare. Ma, sono dinamiche da verificare. Manna credo che resterà, non mi arrivano notizie contrarie anche perchè le entrate sono state condivise dalla proprietà, ma sarà importante anche la scelta dello scouting.

Il futuro di Conte? Il quesito è un altro: Conte ha un’alternativa che gli consenta di lavorare meglio del Napoli? Al momento vedo un Conte diverso rispetto al passato, in senso positivo. Il momento difficile c’è stato a maggio scorso, dopo lo scudetto, lì c’era la possibilità che andasse alla Juve, ma ha scelto di rimanere. Quest’anno credo che nonostante gli infortuni e le difficoltà ormai note, il rapporto si sia rinforzato con la società e con l’ambiente”.