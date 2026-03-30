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La situazione Anguissa e Lukaku nel gran finale degli azzurri

By Giuseppe Sacco
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Appuntamento a Castel Volturno, domani, primo pomeriggio, e l’unica domanda: ci sarà Lukaku? Non è il caso di sbilanciarsi, la diplomazia è al lavoro, Pastorello (il manager di Big Rom) parla con Manna (il diesse del Napoli), che relaziona a De Laurentiis e Manna e dunque… Difficile immaginare che ci siano deroghe in vista, la situazione si normalizzerà – e poi porterà ad inevitabile confronto – , solo se Lukaku rientrerà. Altrimenti, ovviamente, si procederà: e sarà multa, sicuramente; e sarà esclusione dalla rosa, quasi probabilmente. Il Milan arriverà a Pasquetta, in una serata in cui il Maradona sarà ancora e di nuovo tutto esaurito. E nella quale Conte potrà orientare le proprie scelte avendo un organico comunque più ricco rispetto al recente passato: sta meglio Anguissa ed è una risorsa aggiuntiva. Poi servirà tempo per riavere gli altri: Rrahmani, se tutto andrà bene, potrà esserci con la Lazio; Di Lorenzo e Neres, invece, dovranno aspettare fine mese, forse il capitano con qualche giorno d’anticipo rispetto al brasiliano, che vorrebbe almeno presentarsi per il gran finale. Fonte Gazzetta

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