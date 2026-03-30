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Jacobelli: “Non capisco perchè Lukaku sia rimasto in Belgio”

By Gabriella Calabrese
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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Xavier Jacobelli, giornalista

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Esultanza Dimarco? Si è dato risalto ad un significato minimo perchè la cosa importante è vincere in Bosnia. E’ da 3 giorni che si parla dell’esultanza di Dimarco. La cosa importante è capire se verrà confermata la formazione di Bergamo e soprattutto, è importante che nessun avversario debba essere sottovalutato. L’Italia sa perfettamente cosa significa giocare sul campo di Zenica, sicuramente non all’altezza dell’importanza del match e le condizioni ambientali saranno ostiche. 

Gattuso sta contemplando la possibilità che questo incontro possa sfociare nei supplementari e poi nei rigori per cui non mi sorprenderei se il ct schierasse la stessa formazione di Bergamo per poi far entrare a gara in corsa Pio Esposito. Gattuso merita il massimo sostegno e incoraggiamento perchè ha accolto una sfida nel momento più delicato e più difficile della storia recente azzurra. Ha vinto 6 partite su 7 e in queste circostanze, in un campionato che ha registrato nelle prime 30 giornate una media di presenza straniera del 67,81%, è chiaro che chiunque sieda sulla panchina della Nazionale italiana debba affrontare il problema della scarsità del materiale umano. Gattuso, così come Buffon, Bonucci a questa squadra sta trasmettendo quella determinazione che ha reso questi 3 calciatori dei grandi giocatori. Loro sanno benissimo come si affrontato partite da dentro o fuori, come quella che ci attende in Bosnia. 

Lukaku? Continuo a non capire perchè sia rimasto in Belgio anche perchè è un tesserato del Napoli oltre che un calciatore della Nazionale belga”. 

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