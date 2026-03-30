Il Napoli cresce nel mondo: ricavi raddoppiati e brand in forte ascesa

Sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha consolidato la propria dimensione internazionale, costruendo in poco più di vent’anni un modello competitivo e sostenibile anche senza stadio e centro sportivo di proprietà.

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I ricavi del club sono più che raddoppiati, passando da 49 a oltre 100 milioni, grazie anche a partnership di rilievo e a una crescente presenza nei mercati globali come Asia e Stati Uniti. Parallelamente, il valore del brand azzurro ha raggiunto circa 240 milioni secondo Brand Finance, confermando una crescita costante sia dal punto di vista economico che sportivo.