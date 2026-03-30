NAPLES, ITALY - JUNE 04: President of SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, looks on next to the Serie A trophy following the Serie A match between SSC Napoli and UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on June 04, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
NewsCalcioNapoli

Il Napoli cresce nel mondo: ricavi raddoppiati e brand in forte ascesa

By Emanuela Menna
0

Sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha consolidato la propria dimensione internazionale, costruendo in poco più di vent’anni un modello competitivo e sostenibile anche senza stadio e centro sportivo di proprietà.

Factory della Comunicazione

I ricavi del club sono più che raddoppiati, passando da 49 a oltre 100 milioni, grazie anche a partnership di rilievo e a una crescente presenza nei mercati globali come Asia e Stati Uniti. Parallelamente, il valore del brand azzurro ha raggiunto circa 240 milioni secondo Brand Finance, confermando una crescita costante sia dal punto di vista economico che sportivo.

Potrebbe piacerti anche
News

Lukaku-Napoli, tensione sulla gestione: tra lavoro a parte e dubbi sull’impiego

News

Iannicelli: “Per lo scudetto il Napoli deve partire dal necessario: battere il Milan”

News

Agostini: “Napoli in corsa, ma il calcio italiano ha perso la sua identità”

News

L’Italia si affida a tre simboli: Donnarumma, Politano ed Esposito per la sfida…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.