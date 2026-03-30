Iannicelli: “Per lo scudetto il Napoli deve partire dal necessario: battere il Milan”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalita Peppe Iannicelli ha parlato della lotta scudetto. Di seguito, le sue dichiarazioni:

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“In genere quando sei di fronte ad una grande impresa devi dividerla in tre frammenti. Ed il consiglio è: comincia a fare il necessario, cioè battere il Milan. Perché se non batti il Milan, quale che sia il risultato che sarà maturato nella sfida tra Inter e Roma, la storia è completamente finita. Poi facendo il necessario scoprirai che puoi fare il possibile e magari infilare la sequenza delle vittorie contro Parma, Lazio, Cremonese. A quel punto, avendo fatto il necessario e il possibile, si aprono gli orizzonti dell’impossibile e cioè chiudere la sequenza delle ultime quattro partite del campionato con quattro vittorie, con Bologna, Pisa… E guarda che sfiziosa suggestione, avendo il Napoli vinto il terzo scudetto ad Udine potrebbe, chissà, nella notte del 24 maggio o giù di lì, a seconda di quando si giocherà la gara, magari vincere il tricolore contro l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona“.