Elodie, è amore con Franceska? Tra vasche da bagno e cene di lusso, la fuga in montagna

(Adnkronos) – Non l’ha dichiarato pubblicamente ma gli indizi social sembrano parlare chiaro. Elodie si starebbe frequentando con Franceska Nuredini, danzatrice del corpo di ballo del suo tour.

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Dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, la cantante avrebbe dunque voltato pagina e lo avrebbe fatto proprio con la ballerina. Poche settimane fa le due hanno trascorso alcuni giorni in Thailandia e ora in un lussuoso hotel di montagna. Tra vasche da bagno, cene stellari e pose sensuali, Elodie e Franceska non si nascono più e condividono sui social foto che lasciano poco spazio ai dubbi, alimentando le voci su una possibile relazione.

Con loro in vacanza, tra gli scatti condivisi sui social compaiono anche Tananai e un gruppo di amici.

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