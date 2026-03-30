Countdown Lukaku, certamente salterà il Milan

Il club lo attende a Castel Volturno ma salterà il Milan: sarà il brasiliano l’unico vice Hojlund

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E Giovane si prepara

Oggi contatti decisivi per capire se Romelu rientrerà

Big Rom lavora individualmente per ottimizzare la condizione.

Lukaku era a Bruxelles anche ieri. Una decisione sua, solo sua, non concordata col club, che ha creato lo strappo con la società e con Conte, il suo mentore. Ci sono poche ore di margine per far rientrare il caso. La deadline è domani, nonostante il piano iniziale di Lukaku fosse quello di restare in patria almeno fino al termine di questa settimana per seguire il suo percorso atletico individuale. Ma siamo già al dentro o fuori. Di sicuro, anche se dovesse tornare in tempo, il belga non sarà comunque disponibile per la partita di lunedì contro il Milan. E dunque Conte, come soluzione alternativa a Hojlund, avrà a disposizione solo un giocatore, tra l’altro neppure una prima punta classica: Giovane. Destini incrociati, per i due.

Fonte: CdS