Chance per Giovane, il brasiliano che si muove da esterno ma si sente punta

Il giovane esterno arrivato al Napoli a gennaio, Giovane, potrebbe avere una chance contro il Milan, il giorno di Pasquetta. Il Corriere dello Sport scrive: “L’ex Verona, investimento di gennaio da venti milioni di euro, è un attaccante che si muove come esterno, che parte da destra ma che sente la porta e che, soprattutto, si sente una punta. Il suo idolo, d’altronde, è Ronaldo il Fenomeno. Divora i suoi video, impara ogni giorno da lui. Con il Napoli ha raccolto in campionato 7 presenze, 106 minuti e due assist, entrambi decisivi: per Alisson al Maradona contro la Roma e poi proprio per Lukaku al Bentegodi – seppur sporcato – per la rete della vittoria a un secondo dal termine. Quattro punti che il Napoli ha conquistato grazie alle intuizioni del brasiliano, un giocatore di talento, anni 22, che ancora aspetta la sua prima rete con la maglia azzurra dopo le tre realizzate con l’Hellas nella prima parte di stagione”.

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