Cambio di programma per Di Lorenzo, resta vicino alla Nazionale!

Cambio di programma per il Capitano Giovanni Di Lorenzo. Dopo esser stato con i compagni a Bergamo per il match contro l’Irlanda del Nord le ultime notizie riportavano un suo rientro a Napoli per focalizzarsi sul recupero dall’infortunio.

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Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com, Giovanni Di Lorenzo e Guglielmo Vicario sono a Zenica, sede della sfida decisiva per i Mondiali tra Italia e Bosnia di domani: i due azzurri, fuori per infortunio dalle scelte del CT Gattuso, hanno scelto di restare aggregati alla squadra nazionale e sono già al seguito del gruppo, più unito che mai con un solo obiettivo in mente: Il Mondiale.