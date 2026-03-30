NewsCalcioRassegna Stampa

Bianchini: “Stadio Maradona? È evidente che serve tutt’altro tipo di struttura”. Le parole su Conte

By Giuseppe Sacco
0

Uno stadio di proprietà con altre possibilità a livello di allargamento strutturale è una questione centrale per il club: “È evidente che serve tutt’altro tipo di struttura. Avere 6-7 mila posti hospitality significa anche dover garantire servizi adeguati: parcheggi, accessibilità, viabilità. Servirebbero 5-6 mila posti auto, non i circa 200 disponibili oggi. Questo fa capire quanto l’impianto attuale sia limitato. Poi è chiaro che servono autorizzazioni, investimenti, un percorso condiviso: non si tratta di uno scontro, ma del fatto che ciascuno deve portare avanti il proprio ruolo”. Inoltre, la questione stadio mette anche un freno alla crescita sportiva della squadra: “Il Napoli è arrivato quasi al massimo del proprio potenziale senza infrastrutture adeguate. La crescita degli ultimi anni, trainata anche dai risultati sportivi, ha portato il club a un livello molto alto, ma per mantenerlo diventa obbligatorio aumentare i ricavi. Perché sui ricavi commerciali, sponsor e merchandising, il Napoli ha ancora qualche margine, ma prima o poi si raggiunge un limite fisiologico”.   

Factory della Comunicazione

Lo stadio per sostenere le ambizioni del club e di Conte

Il vero salto di qualità arriverebbe da uno step successivo nello stadio: “È lì che si gioca la possibilità di consolidare il livello raggiunto. Parlavo di 70 milioni di mancati ricavi per essere conservativi, ma possono diventare anche 80-90, dipende da cosa fai. Perché poi lo stadio non è solo calcio: se ampli la gamma dei servizi quel numero cresce. E sono risorse fondamentali, perché servono a finanziare la crescita strutturale della squadra”. Un nuovo stadio all’avanguardia andrebbe anche a coincidere con le ambizioni sempre altissime dell’allenatore degli azzurri, Antonio Conte“È un vincente, è arrivato a Napoli dopo una stagione deludente e ha vinto subito due titoli. Però se vuoi continuare a vincere e restare a quei livelli, servono giocatori adeguati, una rosa ampia, una struttura che regga quel tipo di ambizione. È tutto collegato. Si può crescere anche in modo organico, come ha fatto il Napoli sinora, ma un salto da 70-80 milioni di ricavi in più in un anno lo fai solo attraverso le infrastrutture. Non esistono altre leve di quella portata”.

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Allarma Maradona, lo stadio è in perdita, tanti milioni in meno nei ricavi e rischio…

Calcio

Il Mattino – Romelu Lukaku, cambia idea e torna. Il dietrofront, le telefonate…

News

Countdown Lukaku, certamente salterà il Milan

News

Milan in difficoltà: affianco a Pulisic chi completerà il tandem in attacco?

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.