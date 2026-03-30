Allarma Maradona, lo stadio è in perdita, tanti milioni in meno nei ricavi e rischio gap

G e di Milan e Inter e San Siro cominceranno nella seconda metà del 2027, più o meno nello stesso periodo di quelli del nuovo stadio della Roma a Pietralata; la Lazio ha presentato il progetto del nuovo stadio al Flaminio; la Juventus, inaugurando lo Stadium nel 2011, è stato il primo club italiano ad avere uno stadio di proprietà, seguito poi in ordine sparso da Udinese, Atalanta, Sassuolo, Cremonese, Frosinone e AlbinoLeffe. Il Napoli, campione d’Italia in carica e vincitore di due degli ultimi tre scudetti, è deciso ad abbandonare il Maradona ma non ha ancora certezze sui luoghi e lo scheletro del nuovo che sarà: lavora da tempo sull’area dove costruire la nuova arena e sul progetto. E lo stesso sta facendo sul fronte del centro sportivo. ografia calcistica italiana, fotografie dall’alto e proiezioni nel futuro sportivo in Italia e in Europa: i lavori per il nuovo stadio di proprietàdi Milan e Inter e San Siro cominceranno nella seconda metà del 2027, più o meno nello stesso periodo di quelli del nuovo stadio della Roma a Pietralata; la Lazio ha presentato il progetto del nuovo stadio al Flaminio; la Juventus, inaugurando lo Stadium nel 2011, è stato il primo club italiano ad avere uno stadio di proprietà, seguito poi in ordine sparso da Udinese, Atalanta, Sassuolo, Cremonese, Frosinone e AlbinoLeffe. Il Napoli, campione d’Italia in carica e vincitore di due degli ultimi tre scudetti, è deciso ad abbandonare il Maradona ma non ha ancora certezze sui luoghi e lo scheletro del nuovo che sarà: lavora da tempo sull’area dove costruire la nuova arena e sul progetto. E lo stesso sta facendo sul fronte del centro sportivo.

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internazionale: senza stadio e centro sportivo di proprietà non è solo riuscito a far crescere il club sotto il profilo economico e commerciale, ma ha vinto in Italia e frequentato abitualmente la Champions. De Laurentiis, partendo dalla Serie C dopo il fallimento, in 21 anni di presidenza da fuoriclasse ha creato un modello unico nel panoramainternazionale: senza stadio e centro sportivo di proprietà non è solo riuscito a far crescere il club sotto il profilo economico e commerciale, ma ha vinto in Italia e frequentato abitualmente la Champions

I ricavi sono schizzati dai 49 milioni del 2022 agli oltre 100 di oggi. Le partnership sono prestigiose e i confini estesi fino alla Cina, alla Corea e agli States. Il brand, secondo la stima di agosto di Brand Finance, ha raggiunto un valore di 240 milioni. Per non parlare di quello della rosa.

Il paradosso? Con lo stadio Maradona quasi sempre sold out, le entrate sono limitate alla biglietteria (più hospitality): tra i 30 e i 35 milioni. Ma i ricavi potrebbero superare i 100 milioni anche in questo caso.