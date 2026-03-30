A Castel Volturno si attende il ritorno di Lukaku, ma la multa è inevitabile

La questione Lukaku potrebbe risolversi fra oggi e domani, è infatti atteso a Castel Volturno in queste ore, anche se la multa sembra inevitabile. Il Corriere dello Sport scrive: “Domani riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno, Conte e il club aspettano Romelu Lukaku: se non ci sarà, allora finirà fuori rosa. La strada è tracciata, la linea è questa. Sono ore decisive, non si può escludere nulla e già la giornata di oggi potrebbe essere, in tal senso, indicativa. Contatti in vista, il Napoli è in attesa. Se Big Rom tornerà per essere domani in sede alla ripresa, allora si vedrà: la multa è inevitabile. Viceversa, il club e l’allenatore lo escluderanno dal gruppo squadra per non essere rientrato alla base dopo la sua decisione di restare in Belgio, pur avendo scelto di non partire con la nazionale per l’America per le amichevoli con Usa e Messico. Una scelta dettata dalle sue condizioni fisiche che ancora lo frenano e non gli permettono di essere al top dopo l’infortunio estivo”.

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