Zeballos, il Boca Juniors blocca la trattativa! – Mercato

Dopo Milton Pereyra il Napoli prova a strappare al Boca un altro elemento. I rapporti tra le due compagini sono buoni ma il Boca sembra opporsi alla sessione estiva. Giovanni Manna e il Napoli avrebbero trovato l’intesa contrattuale con Zeballos. A riportarlo è Lucho Cofano, esperto del Boca. Dal 31 dicembre il giocatore va a parametro zero.

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L’esterno offensivo argentino classe 2002 del Boca Juniors rappresenta uno dei talenti più cristallini del vivaio xeneize, gioca principalmente da ala destra a piede invertito, ma possiede la versatilità per agire anche sull’ala opposta.

Il nodo della trattativa risiede nella posizione del club argentino. Il Boca Juniors infatti, ha bloccato la partenza immediata del giocatore. Nonostante il Napoli abbia proposto di portarlo in Italia già a luglio, da Buenos Aires è arrivata una netta resistenza. La società xeneize intende trattenere Zeballos e sta cercando di convincerlo a rinnovare il contratto, mentre il calciatore spinge per il trasferimento in Serie A.

Gli azzurri, però, non sono gli unici ad aver mostrato interesse, ci sarebbe anche il CSKA Mosca.