Verso Napoli-Milan, Allegri recupera un big! – Eurosport
Alle notizie negative, si aggiungono talvolta quelle positive. Milan e Napoli si preparano per un big match infuocato, provando a rianimare un campionato che sembra riaperto, ma che allo stesso tempo pende dalla parte dell’Inter di Chivu
Massimiliano Allegri, secondo Eurosport, recupera chi non è partito per la nazionale, Loftus-Cheek.
Il centrocampista britannico è stato provato nel test interno contro il Milan Futuro e ha ricevuto l’ok dallo staff medico per essere convocato per Napoli. Ruben Loftus-Cheek, circa un mese fa, aveva rimediato la frattura del processo alveolare della mascella, con rottura di denti, durante il match contro il Parma e ha recuperato a tempo di record, considerando che i premi report lo vedevano rientrare solo a maggio.