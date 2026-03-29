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Verso Napoli-Milan, Allegri recupera un big! – Eurosport

By Daniele Garofalo
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Alle notizie negative, si aggiungono talvolta quelle positive. Milan e Napoli si preparano per un big match infuocato, provando a rianimare un campionato che sembra riaperto, ma che allo stesso tempo pende dalla parte dell’Inter di Chivu

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Massimiliano Allegri, secondo Eurosport, recupera chi non è partito per la nazionale, Loftus-Cheek.

Il centrocampista britannico è stato provato nel test interno contro il Milan Futuro e ha ricevuto l’ok dallo staff medico per essere convocato per Napoli.  Ruben Loftus-Cheek, circa un mese fa, aveva rimediato la frattura del processo alveolare della mascella, con rottura di denti, durante il match contro il Parma e ha recuperato a tempo di record, considerando che i premi report lo vedevano rientrare solo a maggio.

Senza Loftus-Cheek, il Milan ha prodotto 6 gol in 5 partite, di cui tre arrivati tutti nell’ultima contro il Torino.
Loftus-Cheek è carichissimo per questo finale di stagione. Lui stesso ha accelerato per rientrare subito, grazie all’ausilio di una speciale maschera protettiva che porterà nella trasferta del Maradona. Il britannico sogna ancora di ricevere una convocazione per il Mondiale con la sua Inghilterra.
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