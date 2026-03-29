Verso Napoli-Milan, Allegri recupera un big! – Eurosport

Alle notizie negative, si aggiungono talvolta quelle positive. Milan e Napoli si preparano per un big match infuocato, provando a rianimare un campionato che sembra riaperto, ma che allo stesso tempo pende dalla parte dell’Inter di Chivu

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Massimiliano Allegri, secondo Eurosport, recupera chi non è partito per la nazionale, Loftus-Cheek.

Il centrocampista britannico è stato provato nel test interno contro il Milan Futuro e ha ricevuto l’ok dallo staff medico per essere convocato per Napoli. Ruben Loftus-Cheek, circa un mese fa, aveva rimediato la frattura del processo alveolare della mascella, con rottura di denti, durante il match contro il Parma e ha recuperato a tempo di record, considerando che i premi report lo vedevano rientrare solo a maggio.

Senza Loftus-Cheek, il Milan ha prodotto 6 gol in 5 partite, di cui tre arrivati tutti nell’ultima contro il Torino.