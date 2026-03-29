Tottenham, finisce l’era Tudor: separazione di comune accordo tra sconfitte e paura retrocessione

Durata brevissima e finale amaro per Igor Tudor sulla panchina del Tottenham. Dopo poco più di un mese, il tecnico croato lascia Londra: decisiva la crisi di risultati culminata con il ko contro il Nottingham Forest, quarto nelle ultime cinque giornate. Un rendimento che ha fatto precipitare gli Spurs in una situazione estremamente delicata. L’eliminazione dalla UEFA Champions League ha aggravato un quadro già complicato, mentre in Premier League la classifica fa paura: appena 30 punti e una sola lunghezza di vantaggio sul West Ham United, attualmente in piena zona retrocessione. Un contesto che non ha lasciato spazio a margini: società e allenatore hanno scelto la strada della separazione consensuale, chiudendo anzitempo un’esperienza mai davvero decollata.

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IL COMUNICATO DEL TOTTENHAM – Gli Spurs hanno reso nota la separazione dall’allenatore con un comunicato sul proprio sito: “Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l’allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l’impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor per il lutto che ha recentemente subito e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. A tempo debito forniremo aggiornamenti sulla nomina del nuovo allenatore”.