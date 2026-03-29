Suzuki protagonista: “Parata decisiva contro McTominay, ora testa alla prossima sfida”

Nel corso di un’intervista con la sua Nazionale, Zion Suzuki, portiere del Parma, ha ripercorso il match contro la Scozia, soffermandosi sull’intervento decisivo su Scott McTominay. L’estremo difensore ha ammesso che avrebbe potuto leggere meglio l’azione in anticipo, ma alla fine la scelta di restare tra i pali si è rivelata vincente, permettendogli di compiere una parata fondamentale per l’esito della gara.

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Secondo Suzuki, quell’intervento ha rappresentato un momento chiave, perché ha evitato il gol avversario e ha dato slancio alla sua squadra fino alla rete decisiva. Il portiere ha inoltre sottolineato come la reazione sul tiro sia stata completamente istintiva, un gesto che gli ha regalato grande soddisfazione, soprattutto al rientro in Nazionale dopo cinque mesi. Suzuki ha inoltre evidenziato la difficoltà del prossimo impegno, dichiarandosi pronto ad affrontarlo con la massima concentrazione.

Intanto, in Serie A, si avvicina la sfida tra Parma e Napoli, in programma il 12 aprile allo stadio Tardini. Per gli azzurri guidati da Antonio Conte sarà l’occasione per riscattare lo 0-0 dell’andata e tornare a conquistare punti importanti dopo la sosta.