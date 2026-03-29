Sinner: Vincere per mettere pressione ad Alcaraz

Jannik Sinner, attualmente numero 2 del mondo nel ranking ATP, stasera sfiderà il ceco Lehecka alle ore 21:00 italiane. Il tennista altoatesino avrà l’occasione di accorciare la distanza che lo separa dal primo posto, occupato in questo momento dallo spagnolo Alcaraz. I precedenti fra Sinner e Lehecka vedono un netto 4-0 in favore dell’atleta di San Candido. Riuscirà Sinner a imporsi per la quinta volta sul suo avversario? Lehecka non va sottovalutato, poiché il cemento all’aperto è la sua superficie preferita.

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