Selvaggia Lucarelli, matrimonio rimandato: “Non siamo riusciti a organizzare”

(Adnkronos) –

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno rimandato il loro matrimonio. Le nozze, inizialmente previste per la primavera 2026 in Puglia, in Salento, slittano al 2027.

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Ospite oggi a Verissimo, l’opinionista ha chiarito: “Non mi sposerò quest’anno. Non siamo riusciti ad organizzare il matrimonio e quindi rimandiamo alla primavera del 2027”. Poi, con ironia ha aggiunto: “Si sposano tutti quest’anno, io non voglio mescolarmi. Io voglio il mio matrimonio, le luci su di me… sono una mitomane”.

La giornalista ha poi lanciato un appello a Sal Da Vinci che lo vorrebbe come cantante al suo matrimonio, così come lo vorrebbe Ilary Blasi. Ospite nelle scorse settimane nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice del Grande Fratello Vip – che presto sposerà Bastian Muller – aveva spiegato: “Sal doveva cantare al compleanno di mia figlia Chanel, non è potuto venire. Mi auguro che venga allora al mio matrimonio”. Lucarelli in studio ha scherzato: “Sal deve scegliere a quale matrimonio presenziare, vedremo come andrà”.

Nel corso dell’inervista a Verissimo, Lucarelli ha ripercorso il suo passato sentimentale, parlando del suo matrimonio con Laerte Pappalardo: “È durato quanto una puntata del Grande Fratello”, ha scherzato.

I due si sono sposati nel 2004 e dalla loro unione è nato il figlio Leon nel 2005. La separazione è arrivata nel 2007, riusciendo poi nel tempo a stabilire un bel rapporto: “Inizialmente avevamo cose da rimproverarci, dovevamo metabolizzare il fallimento. Quando abbiamo capito che nessuno dei due aveva ragione, siamo diventati due persone che si rispettano e che si vogliono bene”.

Un ruolo importante nel ristabilire l’equilibrio tra i due lo ha avuto l’attuale compagno Lorenzo Biagiarelli, con cui Selvaggia Lucarelli è legata da oltre 10 anni: “Riesce a mettere pace tra poli opposti, cerca di farti intravedere il bene anche tu dove non lo vedi. Lui ha cominciato a parlare con il mio ex come fosse un suo amico”.

E sul figlio Leon: “È un po’ anaffettivo ma condividiamo la passione per gli animali, e con loro riesce ad essere più espansivo. Con me è molto abbottonato, non mi segue in tv, non gli interessa nulla. Ma se capisce che qualcuno entra in conflitto con me mi difende”.

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