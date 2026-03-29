Politano carica l’Italia: “Gattuso più determinato che mai, ci spinge a dare tutto”

In attesa della sfida decisiva contro la Bosnia, valida come ultimo atto dei playoff per l’accesso ai Mondiali, Matteo Politano ha fatto il punto sull’ambiente della Nazionale e sul momento del gruppo azzurro. L’esterno del Napoli ha sottolineato l’importanza della gara, evidenziando come la squadra sia concentrata e pronta a giocarsi tutto in una partita fondamentale per il futuro internazionale dell’Italia. Tra i temi affrontati, anche il rapporto con il mister Gattuso, già conosciuto ai tempi del Napoli. Politano ha messo in luce la forte attenzione del tecnico per il gruppo e per la mentalità collettiva: secondo lui, l’allenatore della nazionale insiste molto sull’unità di intenti e sulla necessità che tutti remino nella stessa direzione, sia dentro che fuori dal campo. Rispetto alla precedente esperienza insieme, l’attaccante ha ritrovato un allenatore ancora più energico e coinvolto, capace di trasmettere motivazione e di pretendere il massimo in ogni momento, dagli allenamenti fino alla partita. Infine, Politano ha evidenziato quanto la Nazionale rappresenti un traguardo importante anche per lo stesso Gattuso, sottolineando come il tecnico sia il primo a dare valore alla maglia azzurra e a spingere il gruppo a onorarla al meglio.