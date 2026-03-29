Napoli: Chi dal dischetto al prossimo rigore?

Il Napoli, storicamente, non ha mai avuto uno specialista fisso dal dischetto. Negli ultimi tre anni si sono presentati sul punto di rigore quasi 15 giocatori differenti, con risultati piuttosto deludenti. Dalla stagione 2024/25, il primo tiratore azzurro in lista è Romelu Lukaku, che ne ha realizzati finora 3 su 4, ma tutti nella stagione scorsa. Quest’anno l’attaccante belga ha calciato un solo rigore, finito sul fondo e costato al Napoli il passaggio del turno nella lotteria dei rigori contro il Como nei quarti di Coppa Italia.

Teoricamente, se Romelu è in campo, resta il primo candidato dal dischetto; tuttavia, va considerato che in questa stagione Kevin De Bruyne vanta una percentuale del 100%, con 3 su 3 realizzati prima dell’infortunio. Dietro, nelle gerarchie, c’è anche Rasmus Hojlund con 1 su 2, oltre a Matteo Politano, che nel corso degli anni si è più volte incaricato della battuta dagli 11 metri. Sarà il campo a stabilire le nuove gerarchie, che come sempre sono pronte a essere ribaltate.

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