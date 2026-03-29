Napoli Basket, ancora un k.o dopo 3 quarti in vantaggio!

Dopo la vittoria contro Varese, la Guerri Napoli torna a perdere. Sciupato quanto di buono fatto nei primi tre quarti contro Cremona, che rimonta solo negli ultimi 10 minuti con un parziale di 27 a 13. Gli azzurri sono stati in vantaggio per 3 quarti ed addirittura a +11 nel corso del match, salvo poi crollare negli ultimi 10 minuti.

Il commento del coach Alessandro Magro nel post partita, riportato da Ansa.

“Abbiamo disputato per larghi tratti una partita in controllo, a parte le basse percentuali. La Vanoli è stata brava ad alzare il livello di fisicità e noi abbiamo perso dei palloni pesanti. Siamo andati in affanno senza riuscire a fare bene in attacco e da quel punto in poi siamo venuti meno anche dal punto di vista difensivo, concedendo canestri troppo facili. Durham ha fatto una partita di altissimo livello ed è stato decisivo. E’ una sconfitta che brucia perché abbiamo condotto la partita per gran parte del tempo, mentre nel finale ci siamo disuniti, sbagliando anche le scelte offensive. Con queste percentuali è molto difficile vincere in trasferta”.