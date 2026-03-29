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Napoli Basket, ancora un k.o dopo 3 quarti in vantaggio!

By Daniele Garofalo
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Dopo la vittoria contro Varese, la Guerri Napoli torna a perdere. Sciupato quanto di buono fatto nei primi tre quarti contro Cremona, che rimonta solo negli ultimi 10 minuti con un parziale di 27 a 13. Gli azzurri sono stati in vantaggio per 3 quarti ed addirittura a +11 nel corso del match, salvo poi crollare negli ultimi 10 minuti.

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Il Napoli Basket spreca la chance di rilanciarsi nella corsa playoff con una pesante vittoria esterna sul campo di Cremona, che sembrava potersi concretizzare a meno di 10 minuti dal termine. Nel finale la Vanoli, dopo 4 sconfitte di fila, si mostra più fredda, mentre i partenopei sbagliano tante scelte chiudendo con soli 13 punti realizzati negli ultimi 10′ di gioco, a fronte dei 27 messi a segno dai padroni di casa, trascinati da un Durham in serata di grazia.

Il commento del coach Alessandro Magro nel post partita, riportato da Ansa.

“Abbiamo disputato per larghi tratti una partita in controllo, a parte le basse percentuali. La Vanoli è stata brava ad alzare il livello di fisicità e noi abbiamo perso dei palloni pesanti. Siamo andati in affanno senza riuscire a fare bene in attacco e da quel punto in poi siamo venuti meno anche dal punto di vista difensivo, concedendo canestri troppo facili. Durham ha fatto una partita di altissimo livello ed è stato decisivo. E’ una sconfitta che brucia perché abbiamo condotto la partita per gran parte del tempo, mentre nel finale ci siamo disuniti, sbagliando anche le scelte offensive. Con queste percentuali è molto difficile vincere in trasferta”.

Il tabellino del match

Singoli parziali: 16-17, 20-21, 25-30, 27-13

Parziali progressivi: 16-17, 36-38, 61-68, 88-81

Vanoli Cremona: Durham 34, Ndiaye 10, Udom 10, Casarin 8, Battle 7, Anigbogu 6, Willis 5, Burns 4, Veronesi 4, Grant
Guerri Napoli: Bolton 20, Toté 18, El-Amin 17, Caruso 9, Doyle 8, Flagg 5, Marshall 2, Whaley 2, Faggian, Gentile.

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