SASSUOLO, ITALY - AUGUST 23: Scott McTominay of SSC Napoli looks on during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and SSC Napoli at Mapei Stadium Citta del Tricolore on August 23, 2025 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
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McTominay, Arabia lontana: testa al Napoli e sogno Mondiale con la Scozia

By Sara Di Fenza
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Negli ultimi giorni il nome di Scott McTominay è tornato al centro delle indiscrezioni di mercato, con alcune voci che parlavano di un possibile interesse da parte di club della Saudi Pro League, pronti a presentare offerte importanti per convincerlo a lasciare il Napoli al termine della stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, al momento questa ipotesi non trova riscontri concreti. Non ci sarebbero infatti contatti tra il centrocampista, il suo entourage e squadre saudite. La situazione appare quindi piuttosto chiara: McTominay è focalizzato esclusivamente sul presente e intenzionato a concludere al meglio la stagione con la maglia azzurra. Nessuna distrazione legata al mercato, dunque, né segnali di un possibile addio all’Italia o al calcio europeo in vista dell’estate. Parallelamente, il centrocampista si prepara a vivere un momento storico con la Nazionale. Decisiva è stata la sua rete in rovesciata contro la Danimarca, che ha contribuito a riportare la Scozia a disputare una Coppa del Mondo dopo una lunghissima assenza: l’ultima partecipazione risaliva infatti al 1998. Per McTominay si tratterà della prima esperienza in un Mondiale, un traguardo importante che arricchisce ulteriormente una stagione già significativa.

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