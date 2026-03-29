Inter, Milan e Napoli, cosa succede se si arriva a pari punti?
Inter, Milan e Napoli. In 3 per un solo Scudetto.
La Serie A messa in discussione quando fino a poco tempo fa si parlava già di campionato finito. Milan e Napoli credono che la rimonta sia possibile. Difficile? Si, ma la matematica ce lo permette ed è quanto basta.
La redazione di goal.com ha stilato uno scenario ancor più improbabile, cosa succede se le tre squadre dovessero arrivare a pari punti:
L’Inter ha preso il largo, poi ha rallentato il passo riportando in corsa altre due contendenti per lo Scudetto. E ora anche il Milan e il Napoli possono concretamente sognare di agganciare, se non superare, il primo posto.
A resistere, così, è anche uno scenario che nello scorso campionato non si è verificato per un soffio: quello di un arrivo alla pari in vetta. Arrivo a due se non addirittura a tre.
Cosa succederebbe in questo caso? Si giocherebbe uno spareggio Scudetto, farebbe fede il criterio degli scontri diretti oppure quello della differenza reti? Il regolamento.
In caso di arrivo di due squadre a pari punti, il campionato avrà un’appendice. Nel senso che lo Scudetto non verrà assegnato né guardando agli scontri diretti né alla differenza reti, bensì tramite uno spareggio da disputarsi in gara secca, dunque senza andata e ritorno.
Lo scenario di un’ulteriore partita dopo le 38 giornate della stagione regolare, come già accennato, stava per verificarsi già nel 2024/2025: un anno fa circa, però, il Napoli è riuscito a mantenere la vetta dagli assalti dell’Inter e a portarsi a casa il quarto Scudetto della propria storia, senza essere costretto a disputare uno spareggio.
COSA SUCCEDE SE TRE SQUADRE CHIUDONO A PARI PUNTI
E se invece Inter, Milan e Napoli chiudessero tutte a pari punti, concretizzando un incredibile arrivo a tre al primo posto? Qui la situazione sarebbe leggermente diversa rispetto al caso precedente.
Si dovrebbe infatti stilare una classifica avulsa tra le tre contendenti, con i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti nell’intero campionato
Goal segnati nell’intero campionato
Sorteggio
La classifica avulsa tra Inter, Milan e Napoli, con l’unico scontro diretto tra Napoli e Milan ancora da giocare, è la seguente:
Milan 9 punti
Napoli 4 punti
Inter 1 punto
Lo spareggio Scudetto, a prescindere dal risultato di Napoli-Milan in programma lunedì 6 aprile, vedrebbe sfidarsi proprio la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Antonio Conte.
COME FUNZIONA LO SPAREGGIO SCUDETTO
Lo spareggio Scudetto si giocherebbe come detto in gara secca: dunque è prevista la disputa di due partite, una di andata e l’altra di ritorno. In caso di parità di punteggio al 90′, la gara non proseguirebbe con i tempi supplementari ma direttamente ai calci di rigore.