Insigne: ”Sarri un numero uno, porterei con me Hamsik e Mertens”

I tuoi allenatori: Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Chi ti ha dato di più?
“Con Sarri ho espresso il mio miglior calcio al Napoli. Mi è piaciuto tanto l’approccio e il rapporto che ho avuto con mister Gattuso perché è una persona di cuore, diretta”.
I tre compagni del Napoli che porteresti con te in qualsiasi squadra.
“Hamsik, Koulibaly e Mertens”.
Il tuo manifesto è il cross sul secondo palo per Callejon che fa gol?
“Anche al Pescara, quando qualcuno crossa sul secondo palo, il mister esclama: ‘Insigne per Callejon!’. Non è mai stata una cosa preparata, codificata. Io sapevo che lui era là e lui sapeva che io, quando rientravo da sinistra verso il centro, gliela mettevo sulla testa o sul piede”