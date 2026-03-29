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Insigne: ”Sarri un numero uno, porterei con me Hamsik e Mertens”

By Lorenzo Capobianco
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I tuoi allenatori: Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Chi ti ha dato di più?

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“Con Sarri ho espresso il mio miglior calcio al Napoli. Mi è piaciuto tanto l’approccio e il rapporto che ho avuto con mister Gattuso perché è una persona di cuore, diretta”.
I tre compagni del Napoli che porteresti con te in qualsiasi squadra.
“Hamsik, Koulibaly e Mertens”.
Il tuo manifesto è il cross sul secondo palo per Callejon che fa gol?
“Anche al Pescara, quando qualcuno crossa sul secondo palo, il mister esclama: ‘Insigne per Callejon!’. Non è mai stata una cosa preparata, codificata. Io sapevo che lui era là e lui sapeva che io, quando rientravo da sinistra verso il centro, gliela mettevo sulla testa o sul piede”
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