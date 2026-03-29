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Il nuovo talento bosniaco Alajbegovic

Le sue parole per il Corriere della Sera

By Luigi Ferrigno
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Il talento bosniaco classe 2007 è stato decisivo calciando l’ultimo rigore dell’insidiosa lotteria contro il Galles; la sua rete ha siglato il definitivo passaggio in finale della nazionale bosniaca che giocherà a Zenica martedì 31 marzo contro l’Italia per un posto al Mondiale 2026. Il ragazzo è stato intervistato dal Corriere della Sera, queste le sue dichiarazioni:

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“Saper calciare con entrambi i piedi? Ho iniziato presto a lavorarci, mi allenavo molto con mio padre. Se sai calciare con entrambi i piedi, banalmente, sei più imprevedibile perché gli avversari non sapranno da che parte andrai. È un bel vantaggio. E ora mi alleno anche sulle punizione, a Leverkusen cercavo di copiare Grimaldo: voglio migliorare. Italia? Sfida fenomenale. Speriamo di ripeterci, anche se sarà durissima, loro sono davvero forti. Ma li aspettiamo a Zenica”.

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