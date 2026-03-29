I precedenti della Nazionale con l’arbitro Turpin – TMW

È Clement Turpin l’arbitro selezionato per dirigere Bosnia ed Erzegovina-Italia, finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026, in programma martedì alle 20.45 a Zenica.

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Il francese evoca ricordi infelici agli azzurri, essendo lui l’arbitro del playoff con la Macedonia del Nord, perso a Palermo 1-0 quattro anni fa.

Il bilancio dei precedenti con gli azzurri, almeno a livello numerico, è comunque positivo ma è rilevante la statistica messa in risalto da tuttomercatoweb.com: Turpin nelle cinque partite dirette dell’Italia finora, con tre vittorie e due sconfitte ha assegnato ben quattro calci di rigore.

Questi i precedenti dell’arbitro francese con la Nazionale italiana:

14 ottobre 2025 – Qualificazioni mondiali – Italia-Israele 3-0

17 ottobre 2023 – Qualificazioni europee – Inghilterra-Italia 3-1

24 marzo 2022 – Playoff qualificazioni mondiali – Italia-Macedonia del Nord 0-1

15 novembre 2020 – Nations League – Italia-Polonia 2-0

7 giugno 2017 – Amichevole – Italia-Uruguay 3-0