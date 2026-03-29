NewsCalcioIn Evidenza

I precedenti della Nazionale con l’arbitro Turpin – TMW

By Daniele Garofalo
0

È Clement Turpin l’arbitro selezionato per dirigere Bosnia ed Erzegovina-Italia, finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026, in programma martedì alle 20.45 a Zenica.

Factory della Comunicazione

Il francese evoca ricordi infelici agli azzurri, essendo lui l’arbitro del playoff con la Macedonia del Nord, perso a Palermo 1-0 quattro anni fa.

Il bilancio dei precedenti con gli azzurri, almeno a livello numerico, è comunque positivo ma è rilevante la statistica messa in risalto da tuttomercatoweb.com: Turpin nelle cinque partite dirette dell’Italia finora, con tre vittorie e due sconfitte ha assegnato ben quattro calci di rigore.

Questi i precedenti dell’arbitro francese con la Nazionale italiana:

14 ottobre 2025 – Qualificazioni mondiali –  Italia-Israele 3-0
17 ottobre 2023 – Qualificazioni europee – Inghilterra-Italia 3-1
24 marzo 2022 – Playoff qualificazioni mondiali – Italia-Macedonia del Nord 0-1
15 novembre 2020 – Nations League  – Italia-Polonia 2-0
7 giugno 2017 – Amichevole – Italia-Uruguay 3-0

Potrebbe piacerti anche
News

Inter, Milan e Napoli, cosa succede se si arriva a pari punti?

News

Napoli Basket, ancora un k.o dopo 3 quarti in vantaggio!

News

Guerri Napoli Tennis Cup, trionfo del serbo Medjedovic!

News

Il Mattino – Napoli attento ai conti futuri rispettando il belga

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.