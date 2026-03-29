Guerri Napoli Tennis Cup, trionfo del serbo Medjedovic!

Nella splendida cornice partenopea, che ha fatto il suo con sold out praticamente tutti i giorni, nonostante anche il tempo, Medjedovic è stato capace di imporre una velocità di crociera insostenibile per il tedesco.

Giunge al termine la settimana della Guerri Napoli Tennis Cup, a trionfare sulla terra rossa con sfondo Vesuvio è il serbo Hamad Medjedovic . In finale ha superato il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-2/6-4.

“E’ stata una gara difficile, disputata contro un giocatore che nella scorsa stagione mi ha battuto in due gare molto importanti. E’ stata una settimana importante, dopo un inizio di stagione piuttosto difficile, dove non era facile allenarsi. Vincere ti dà delle emozioni che sono difficili da descrivere. Ringrazio il pubblico e il mio team per il supporto che mi hanno dato durante la settimana“.

Questo il percorso del serbo invece, che dopo i quarti di finale è diventato inarrestabile:

Match vinti contro Hynek Barton e Stefanos Sakellaridis. La migliore prestazione è arrivata ai quarti di finale, quando ha rifilato un doppio 6-2 alla testa di serie numero tre Alexandre Muller. Al termine di un altalenante primo parziale, nella semifinale con Vitaliy Sachko, ha travolto l’avversario 7-5, 6-1.