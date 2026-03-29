Calciomercato, il Napoli mette gli occhi sul 2006 Mascardi!

Anticipazione e occhio lungo, ormai sono questi i tasselli fondamentali per gestire al meglio il calciomercato. Giovanni Manna è già al lavoro per portare sotto le pendici del Vesuvio degli innesti nuovi e importanti. Nel frattempo gli azzurri si preparano al delicato big match di Pasquetta in casa con il Milan.

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A Napoli, forse un po’ di meno da quando è arrivato Antonio Conte, si è sempre preferito investire sui giovani prima della loro esplosione, che spesso è volentieri è avvenuta proprio in maglia azzurra. Ebbene, secondo le ultime notizie riportate da il Secolo XIX, i riflettori si sono accesi su Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia. Un profilo che rientra perfettamente nella nuova linea strategica che il club azzurro vuole adottare.

Il Secolo XIX sottolinea: “Il Napoli ha messo nel mirino Diego Mascardi, portiere dello Spezia. Il classe 2006 era seguito dagli azzurri già nel 2025, ma scelse di restare in Liguria per non perdere il posto da titolare e proseguire così la sua crescita”. Elemento a favore degli azzurri, l’agente. Mario Giuffredi infatti si occupa del classe 2006.

“Il suo agente è Mario Giuffredi, procuratore di diversi calciatori del club partenopeo. Mascardi è seguito anche da Fiorentina e Roma che stanno monitorando la sua situazione, rendendo la prossima estate decisiva per il giovane dello Spezia”, conclude il quotidiano.