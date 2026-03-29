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Calamai: “Credo che l’alternativa a Antonio sarebbe Italiano”

By Vincenzo Buono
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Il giornalista Luca Calamai, ha parlato del Napoli a Tuttomercatoweb: “C’è da capire anche come andrà a finire l’atteso faccia a faccia tra Antonio Conte e il presidente De Laurentiis. La sensazione è che ci siano le condizioni per andare avanti”.

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“Se, invece, si arrivasse a un divorzio credo che l’alternativa a Antonio sarebbe Italiano. De Laurentiis ha sempre avuto un debole per questo allenatore. Fino a quando era protagonista sulla panchina della Fiorentina. Tra l’altro Il Bologna di Italiano è ancora in corsa in Europa League e il Napoli ha bisogno di un tecnico con vocazione europea”.

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