Scozia-Giappone 0-1: McTominay in campo per 71 minuti

Poche emozioni all’Hampden Park di Glasgow che ha ospitato l’amichevole tra Scozia e Giappone. La sfida, nella quale McTominay ha giocato 71′ lasciando il campo all’altro napoletano Gilmour, è stata decisa solo nel finale da un gol del giapponese Ito.

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La partita è stata molto bloccata con poche emozioni. McTominay ha provato diverse volte a rendersi pericoloso, colpendo anche un palo. Buona prova anche per Gilmour.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Hendry, McKenna, Porteous; Patterson, Ferguson, McTominay (dal 26′ s.t. Gilmour), Robertson (dal 26′ s.t. Tierney); McGinn (dal 18′ s.t. Christie), Conway (dal 36′ s.t. Morgan); Dykes (dal 18′ s.t. Hirst).

A disposizione: Kelly, McCracken, Doig, Taylor, Souttar, Ralston, McLean, Barron.

Allenatore: Steve Clarke.

GIAPPONE (4-2-3-1): Z. Suzuki; Sugawara (dal 19′ s.t. Doan), Watanabe (dal 1′ s.t. Taniguchi), Seko (dal 33′ s.t. Hashioka), H. Ito (dal 1′ s.t. J. Suzuki); Tanaka (dal 33′ s.t. Kamada), Fujita (dal 33′ s.t. Shiogai); Y. Suzuki (dal 19′ s.t. J. Ito), Goto (dal 19′ s.t. Ueda), Mitoma; Maeda (dal 19′ s.t. Nakamura).

A disposizione: Osako, Maekawa, Machida, Minamino, Kubo.

Allenatore: Hajime Moriyasu.

Arbitro: Don Robertson (Scozia)

Note: Ammoniti: McKenna (S); Seko (G); Angoli: 5-4 per la Scozia; Recupero: 1′ p.t.; 4′ s.t.