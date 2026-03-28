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Napoli-Milan, come da previsioni il Maradona sarà sold-out!

By Riccardo Cerino
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E’ palpabile, ormai da giorni, l’attesa per la sfida fra Napoli e Milan (in programma al Maradona il 6 aprile alle 20.45, lunedì di Pasquetta). Nella giornata di oggi ha avuto inizio la vendita libera dei biglietti per gli ultimi posti disponibili dell’impianto di Fuorigrotta.

In poche ore, si legge sul portale TuttoNapoli, è stato raggiunto il sold-out, polverizzate le ultime scorte di tagliandi ed esaurita anche la Tribuna Nisida, ultimo settore a completarsi. Questo il dato fornito da Ticketone:

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