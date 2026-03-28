NewsCalcioNapoli

Giuffredi sul rinnovo di Vergara

By Lorenzo Capobianco
0

Lunga intervista a Stile TV per Mario Giuffredi, agente attivo nel mondo del calcio e che ha tra i propri assistiti vari protagonisti anche della Nazionale. Così come del Napoli, club in cui vanta numerosi giocatori da lui seguiti, tra questi anche il centrocampista Antonio Vergara, che è riuscito a ritagliarsi uno spazio in prima squadra nel corso di questa stagione, sfruttando anche gli infortuni di alcuni dei protagonisti annunciati della squadra campana. Dopo l’affermazione, adesso per Vergara è però arrivato il momento di fermarsi ai box per un po’ e di riprendersi dall’infortunio. Di questo ha parlato in prima battuta il suo procuratore:

Factory della Comunicazione

“Potrà essere a disposizione di Conte per le ultime due-tre partite, resta il rammarico che si sia infortunato proprio quando poteva arrivare la chiamata della Nazionale. L’infortunio è antipatico”. Giuffredi prosegue e conclude il suo intervento a tema Vergara, poi, rispondendo a una domanda sul rinnovo con il Napoli, se sia imminente o meno: “Si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente, e questo lo hanno visto tutti i club. Aspettiamo la fine del campionato e parleremo con il Napoli, come sempre cercheremo di fare le cose nell’interesse di tutti. Lui, Politano e tutto il Napoli sperano nel passo falso dell’Inter contro la Roma, per magari rendere concreta una rimonta vincendo col Milan. Però è giusto che si pensi partita dopo partita”.

Potrebbe piacerti anche
News

Alvino su Lukaku: ”In arrivo decisioni drastiche”

News

Insigne: ”Io un leader, anche a Napoli”

News

Il riassunto della stagione: cosa adesso?

News

Insigne: ”In Canada mai al 100%, Napoli è casa mia”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.