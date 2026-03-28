Gautieri: “Napoli? Se l’Inter non batte la Roma si riapre il campionato”

A Stile Tv, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto l’allenatore Carmine Gautieri. Di seguito le sue dichiarazioni.

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“L’Italia? Andiamo ad analizzare la partita. C’è da dire che il primo tempo è stato molto equilibrato anche se poi l’Italia ha avuto qualche occasione per poter fare gol. Poi penso che nel secondo tempo l’esperienza ha fatto la differenza e il gol di Tonali ha riaperto anche la partita. È normale che l’Irlanda del Nord sia una squadra temibile ma non è così forte. Contro la Bosnia invece l’Italia troverà un ambiente diverso, e qualitativamente anche qualcosa in più rispetto all’Irlanda del Nord, ma ovviamente si può andare al mondiale, questo sì.

Che penso di Gattuso? Non c’è un problema di Gattuso, Spalletti o un altro ct, il problema è alla base. In Italia purtroppo il prodotto calcistico non è un prodotto importante come ce l’ha l’Inghilterra, o la Spagna o la Germania. Il ct lì ci può fare poco. Dal mio punto di vista ci sono pochi giocatori e per quelli che ci sono io credo che Gattuso stia dando e facendo il massimo andando a cercare i giocatori consoni al discorso nazionale che possono fare bene. Però per ciò che concerne il discorso qualitativo dei giocatori in Italia sappiamo bene di stare indietro da tantissimo tempo e il ct ci può fare veramente poco. Sotto l’aspetto caratteriale, è normale che queste partite qua si preparano da sole, i giocatori hanno determinato.

Se era meglio incontrare il Galles anziché la Bosnia? Io penso che in queste partite qua sia difficile dire se era meglio incontrare una o l’altra perché è una partita secca indipendentemente da tutto, non devi guardare all’altra ma solo a te stesso. Se noi pensiamo di andare al mondiale sperando di aver preso la squadra più scarsa, vuol dire che andiamo a fare una competizione già da perdenti e questo assolutamente non deve succedere. La Bosnia è una squadra che soffre il palleggio, che si abbassa molto e che ti riparte bene, e lì bisogna capire il discorso ambientale. Il calcio non è una scienza esatta, l’Italia ha qualcosa in più ma bisogna capire adesso.

Noi dobbiamo pensare di andare al mondiale e anche di vincerlo, perché se poi vai al mondiale e tanti possono anche pensare e dire ‘andiamo tanto per andare’ vuol dire che perdi in partenza. Chi gioca nella nazionale, chi gioca nei propri club, chi fa il calciatore a certi livelli se ti tremano le gambe con 15 mila spettatori, vuol dire che non puoi fare questo lavoro qua. Come mentalità dobbiamo capire che dobbiamo sempre vincere tutte le partite e ritenerci più forti, questa è la mentalità su cui bisogna lavorare. Io sono convinto che le gambe non tremeranno nonostante l’ambiente difficile perché comunque è una finale. L’importante è che se vai al mondiale ci devi andare da protagonista e non da comparsa.