Adnkronos News

Aka7even, come sta dopo l’incidente. LDA: “È rimasto traumatizzato”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Paura per Aka7even, rimasto coinvolto in un incidente stradale giovedì 26 marzo. Il cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, avrebbe dovuto prendere parte ad un incontro con i fan al centro Commerciale di Chieti insieme al collega LDA.  

Factory della Comunicazione

A comunicare inizialmente l’assenza è stato lo stesso Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, tramite una storia Instagram, seguita poi dal chiarimento di LDA. Il cantante, infatti, prima di cominciare l’evento ha voluto rassicurare i fan: “Senza fare allarmismi, Luca oggi ha fatto un incidente però sta bene, si è fatta male la persona che stava sul motorino, lui stava in auto”, ha spiegato.  

“Luca era molto scosso, è rimasto traumatizzato da quello che è successo”, ha aggiunto LDA che nonostante la preoccupazione non si è voluto assentare dall’evento per il rispetto nei confronti dei fan.  

 

 

Poche ore dopo è arrivato anche il messaggio di Aka7even, che ha rassicurato sulle sue condizioni di salute: “Ragazzi sto ricevendo tanti messaggi riguardo all’incidente di ieri, quindi ci tengo a chiarire che c’è stato un tamponamento, ma stiamo tutti bene, solo tanto spavento. È tutto sotto controllo e io sono già tornato al lavoro Grazie a tutti per la preoccupazione e l’affetto”, ha scritto in una instagram stories.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Mercedesz Henger mamma: “Il parto? 19 ore di travaglio, un incubo”

Adnkronos News

Migranti, Consulta: “Trattenimento richiedenti asilo sia conforme a…

Adnkronos News

Anm, Giuseppe Tango nuovo presidente per acclamazione

Adnkronos News

Salute, Celano (Apmarr): “Serve cultura One health che coinvolga pazienti,…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.