Uno sguardo al futuro

C’è un momento, spesso invisibile agli occhi dei più, in cui il calcio smette di essere solo gioco e diventa riflessione. La fotografia di Antonio Conte, seduto, raccolto nei suoi pensieri mentre osserva la sfida Primavera tra Napoli e Genoa, racconta proprio questo: un uomo che guarda avanti.

Lo sguardo è fisso, quasi perso oltre il campo. Non è solo concentrazione: è visione. È il peso delle decisioni, la consapevolezza che il presente è solo un passaggio verso qualcosa di più grande.

E quel “futuro” oggi ha due significati ben precisi.

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IL FUTURO DI CONTE:

Manca appena un anno alla fine del contratto che lega Conte al Napoli. Restare e costruire un ciclo duraturo o chiudere un capitolo indimenticabile e cercare nuove sfide?

Il tecnico salentino non è mai stato uomo da mezze misure. Le sue panchine raccontano di progetti intensi, totalizzanti, spesso brevi ma profondi. E allora quello sguardo diventa inevitabilmente una domanda: continuerà la sua avventura in azzurro? Magari un’incentivo in più per convincerlo a restare potrebbe arrivare dell’esito delle prossime 8 partite…

IL FUTURO DEL CAMPIONATO: TUTTO ANCORA APERTO

Un altro futuro, però più immediato tiene banco: ovvero, quello del campo.

Con il pareggio di ieri dell’Inter contro la Fiorentina, il Napoli si porta a -7 dalla vetta. Otto partite alla fine. Un margine che non è più un abisso, ma una distanza colmabile. Dopo la sosta il Napoli affronterà il Milan, secondo a 63 punti. La partita del 6 Aprile sarà una gara importantissima per decretare chi si avvicinerà di più all’Inter che nel frattempo giocherà contro la Roma. E poi ancora: il Napoli affronterà il Parma attualmente a +6 dalla zona retrocessione mentre i Nerazzurri affronteranno il Como, in casa dei comaschi che sono a caccia di quel posto in Champions League che gli permetterebbe di entrare nella storia.

Il campionato, che sembrava indirizzato, torna improvvisamente inbilico. E qui entra in gioco Conte, maestro nel trasformare le rincorse in imprese.

Il suo passato parla chiaro: quando sente l’odore della possibilità, difficilmente si tira indietro.

UNO SGUARDO CHE VA OLTRE: IL FUTURO È QUI

Antonio Conte, seduto sulle tribune del Piccolo, osserva l’Under-20 del Napoli, magari a caccia di qualche possibile giovane da portare in prima squadra, come già fatto con De Chiara e Prisco. Il talento c’è, passando dagli argentini Pereyra e Barido, a italiani come Gorica e Borriello.

Altri talenti che stanno emergendo sono attualmente in prestito in Serie B, come Hasa e Rao che si stanno guadagnando a suon di ottime prestazioni le attenzioni del tecnico leccese.

Quella fotografia, allora, non è solo un’immagine. È un simbolo. Perché Antonio Conte non è solo un allenatore, è un manager, che richiede programmazione a lungo termine e che qualsiasi ambito legato alla squadra sia perfetto.

Conte non sta semplicemente guardando una partita di giovani. Sta osservando il futuro del Napoli, il suo futuro, e forse anche quello di un campionato che ha ancora molto da dire.5

Perché nel calcio, come nella vita, tutto può cambiare in otto partite.

E lui, più di chiunque altro, lo sa.

A cura di Sara Di Fenza