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‘Tortuosi percorsi’ di Alessandro D’Amato, venerdì la presentazione a Roma

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(Adnkronos) – Un’indagine sugli anni della formazione del celebre antropologo siciliano Giuseppe Cocchiara, in un periodo temporale (1922-1945) caratterizzato da un susseguirsi, a tratti frenetico, di episodi ed eventi che ne forgiarono la personalità e ne instradarono il relativo percorso di studi e di ricerca. A ‘raccontare’ un importante tassello nella ricostruzione storiografica dell’antropologia italiana, durante il controverso periodo del regime fascista è il libro ‘Tortuosi percorsi – Giuseppe Cocchiara negli anni della formazione” di Alessandro D’Amato. Il volume, per Edizioni Museo Pasqualino, sarà presentato venerdì 27 marzo, alle 18, presso la Casa della Memoria e della Storia di Roma (Via San Francesco di Sales 5). 

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Introdurrà e coordinerà Sonia Marzetti (vicepresidente Fiap Roma e Lazio), dialogheranno con l’autore Mauro Geraci (Università di Messina), Andreas Iacarella (Sapienza – Università di Roma) e Alessandro Portelli (Circolo Gianni Bosio). L’iniziativa sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della FIAP: facebook.com/FIAPItalia. 

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