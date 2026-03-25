Stagione sfortunata per Lukaku, non solo al Napoli

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku non parteciperà negli Stati Uniti alle due amichevoli che giocherà la sua nazionale, le sue condizioni fisiche non sono ancora al meglio. Il Corriere dello Sport scrive: “Una stagione sfortunata, tormentata. E proprio nel momento in cui Big Rom sembrava ormai prossimo a rimettere ogni pezzo al posto giusto: al Bentegodi, dopo un ingresso graduale in gruppo passato attraverso le due panchine in Supercoppa a Riyadh e un successivo periodo di riatletizzazione, aveva risolto una partita complicatissima al 96’, regalando al Napoli una vittoria ormai insperata contro il Verona. Il suo primo gol in campionato: sembrava l’annuncio di una nuova era e Rom aveva anche lasciato andare le proprie emozioni dopo tanta sofferenza, compresa la morte di suo padre, ma poi le cose sono andate diversamente. Appena sei minuti alla successiva con il Torino e due panchine consecutive contro Lecce e Cagliari; infine il rientro dal Belgio. A un passo dal grande ritorno in campo con la nazionale, a distanza di quasi dieci mesi: l’ultima apparizione risale al 9 giugno 2025 contro il Galles a Bruxelles, nelle qualificazioni mondiali; una vittoria per 4-3 con gol. All’epoca segnò anche De Bruyne, ora l’unico giocatore del Napoli a volare negli States con il Belgio: Kevin non sfila con i Red Devils da quasi sei mesi, un’altra vittoria contro il Galles nelle qualificazioni, però al ritorno di Cardiff. Ieri Garcia ha parlato di KDB in ottica Mondiale: l’obiettivo è vicino. Mentre la strada di Lukaku è ancora in salita: Rom è il più grande cannoniere della storia della nazionale belga e il ct crede in lui come dimostra la convocazione, ma per rivederlo in campo con il Napoli, a quanto pare, serviranno un paio di settimane. Una frenata che non ci voleva”.

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