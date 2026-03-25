SSCN – Compleanno azzurro: “Auguri, Spina!”

Sul sito ufficiale della SSCN, gli auguri – Compleanno in casa azzurra. Leonardo Spinazzola compie 33 anni. Il difensore azzurro è nato il 25 marzo 1993 a Foligno. A Leonardo vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

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Spinazzola, che ha esordito in azzurro il 10 agosto 2024 nella vittoria in Coppa Italia contro il Modena, conta 66 presenze e 4 gol. Ha contribuito alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Buon compleanno Leo!